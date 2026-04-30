الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

17:00

النادي الأوليمبى

موعد مباراة الأهلي والأولمبي في نهائي كأس مصر لكرة اليد

كتب : محمد خيري

12:31 م 30/04/2026

فريق يد الأهلي

يترقب عشاق كرة اليد مواجهة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره النادي الأولمبي، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد 2026.

موعد المباراة بين الأهلي والأولمبي

تُقام المباراة بين الأهلي والأولمبي، مساء اليوم الخميس، على صالة صالة حسن مصطفى، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والأولمبي

تنقل المباراة بين الأهلي والأولمبي، عبر شاشة قناة أون سبورت، مع تغطية خاصة للحدث المرتقب.

مشوار الفريقين

بلغ الأهلي النهائي بعد فوز مريح على فريق هليوبوليس بنتيجة 32-22، حيث فرض سيطرته في الشوط الثاني بعد شوط أول متقارب.

في المقابل، حقق الأولمبي مفاجأة كبرى بإقصاء نادي الزمالك من نصف النهائي بنتيجة 25-24 في اللحظات الأخيرة، بعدما قدم أداءً قويًا طوال البطولة، وكان قد تفوق أيضًا على سموحة في ربع النهائي.

يسعى الأهلي إلى مواصلة هيمنته المحلية بعد تتويجه مؤخرًا بلقب دوري المحترفين، فيما يطمح الأولمبي لكتابة التاريخ وحصد لقب استثنائي في كرة اليد.

