كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بيراميدز فوزًا ثمنيًا على نظيره زد بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز.

هدف مباراة بيراميدز وزد

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 بعدما أرسل المغربي محمد الشيبي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، حولها مصطفى زيكو برأسية قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.

وشهدت المباراة حالة جدلية بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه محمد شوقي نجم الأهلي السابق والمدير الفني لفريق زد، في الدقيقة 62 اعتراضًا على قراراته.

بهذا الفوز، عزز بيراميدز موقعه في جدول الترتيب في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد زد عند المركز التاسع برصيد 9 نقاط.