الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

1 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

0 1
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

بيراميدز وزد.. تعادل سلبي في الشوط الأول

08:52 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة بيراميدز وزد، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد الدفاع الجوي.

وشهدت الدقائق الأولى أفضلية نسبية لـ بيراميدز، إذ سدد عبد الرحمن مجدي كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12 لكنها ذهبت سهلة إلى يد الحارس، قبل أن يهدر وليد الكرتي فرصة محققة في الدقيقة 29 بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى تجاوزت العارضة.

وفي المقابل، حاول لاعبو زد مبادلة الهجمات والاعتماد على التمريرات السريعة في وسط الملعب، لكن دفاع بيراميدز تصدى للمحاولات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تشكيل بيراميدز وزد في المباراة..

بدأ بيراميدز مباراة زد بالتشكيل التالي:

في مركز حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي.

في خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف قطة – عبد الرحمن مجدي – إيفرتون داسيلفا – وليد الكرتي.

في خط الهجوم: مروان حمدي.

زد، حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال، أحمد طارق، أحمد فتحي كاستيلو، محمد ربيعة

خط الوسط: أحمد الصغيري، محمود صابر، بيتر زيلو موتوموسي

خط الهجوم: عبدالرحمن البانوبي، أحمد عاطف، مصطفى سعد ميسي

