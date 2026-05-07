قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الجدل المستمر بين جماهير الأهلي والزمالك حول "من هو نادي الدولة؟" يعكس في جوهره حالة من غياب الثقة لدى الجمهورين تجاه مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن كل طرف بات يعتقد أن الدولة تدعم النادي المنافس على حساب ناديه.

وأوضح إبراهيم عيسى، في فيديو عبر قناته على يوتيوب، أن الاتهامات المتبادلة بين جمهور الأهلي والزمالك ليست جديدة، لكنها تصاعدت بصورة أكبر خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن جمهور الزمالك ظل لفترات طويلة يعتبر الأهلي "نادي الدولة" بسبب ما وصفه بنفوذ النادي داخل المؤسسات الرياضية والإعلامية، خاصة خلال فترات سابقة ارتبطت باسم وكالة الأهرام والإعلام الرياضي.

من هو نادي الدولة؟

أضاف "عيسى"، أن جمهور الأهلي بدأ بدوره يردد مؤخرًا أن الزمالك هو "نادي الدولة"، في ظل وجود من يروج لفكرة وجود مؤامرة ضد الأهلي لصالح الزمالك، موضحًا أن بعض التيارات السياسية والإعلامية ساهمت في تأجيج هذه الرواية داخل الوسط الرياضي.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى إلى أن الحديث عن "الزمالك كنادي دولة" يعود تاريخيًا إلى فترة المشير عبدالحكيم عامر، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والذي كان معروفًا بانتمائه لنادي الزمالك، إلى جانب علاقته الوثيقة برئيس النادي الأسبق حيدر باشا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تلك الفترة لم تشهد سيطرة زملكاوية مطلقة على البطولات، إذ حقق الأهلي معظم بطولات الدوري بين عامي 1948 و1959 رغم وجود شخصيات نافذة محسوبة على الزمالك داخل الدولة.

وأكد أن وجود مسؤولين كبار يشجعون ناديًا بعينه لا يعني بالضرورة انحياز الدولة لهذا النادي، مستشهدًا بفترة تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء الحالي، رغم انتمائه المعروف لنادي الزمالك، حيث تعرض الزمالك نفسه خلال تلك الفترة لأزمات كبيرة ولم يستفد من هذا الانتماء على أرض الواقع.

وشدد على أن الدولة المصرية تتدخل بالفعل في ملف الرياضة وكرة القدم، سواء عبر الجوانب الأمنية أو الإدارية أو التنظيمية، معتبرًا أن هذا التدخل قائم منذ سنوات، لكنه لا يرتبط دائمًا بدعم نادٍ بعينه بقدر ما يرتبط بطبيعة إدارة المنظومة الرياضية في مصر.

واختتم إبراهيم عيسى حديثه بالتأكيد على أن تبادل الاتهامات بين جماهير الأهلي والزمالك بشأن دعم الدولة يكشف أزمة ثقة حقيقية، موضحًا أن كل جمهور بات يرى أن مؤسسات الدولة تعمل لصالح الطرف الآخر، وهو ما يعكس حالة احتقان ممتدة داخل الوسط الرياضي المصري.