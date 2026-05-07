أصدرت هيئة الدواء المصرية منشور سحب وتحذير بشأن المستحضر الصيدلي Flumox 1000mg film coated tablet، من إنتاج شركة إيبيكو ، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة إحدى التشغيلات للمعايير المعتمدة داخل معامل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن التشغيلة التي صدر بحقها قرار السحب تحمل رقم 2410995، بتاريخ انتهاء 12/2027، مؤكدة أن قرار السحب يخص هذه التشغيلة فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ إجراءات وقف التداول والضبط والتحريز للتشغيلة المشار إليها، في إطار حرصها على إحكام الرقابة على سوق الدواء وضمان جودة وفعالية المستحضرات الطبية المتداولة.

ودعت هيئة الدواء المواطنين إلى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوات المتداولة، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار يمكن التواصل عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الرسمي.