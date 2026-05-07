رئيس المجلس العالمي للسياحة: المقصد السياحي المصري يتمتع بتنوع فريد

كتب : محمد أبو بكر

06:23 م 07/05/2026
قال مانفريدي ليفيبفر دوفيديو، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة، إن مصر تُعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، لما تمتلكه من تنوع كبير في المقومات السياحية والثقافية والتراثية، إلى جانب ما تزخر به من إمكانيات وفرص واعدة في قطاع السياحة والسفر.

وأضاف "ليفيبفر"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سعيد بزيارة مصر والمشاركة في الفعالية الدولية المقامة على متن السفينة العالمية، مؤكدًا أن عبور قناة السويس يمثل تجربة استثنائية تعكس أهمية مصر الاستراتيجية ومكانتها العالمية.

وأوضح رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بتنوع فريد يجمع بين الحضارة العريقة والشواطئ والطبيعة والثقافة، وهو ما يمنح السائح تجربة مختلفة ومتكاملة لا تتوافر في كثير من الوجهات الأخرى حول العالم.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو السياحي خلال السنوات المقبلة، في ظل التطوير المستمر للبنية التحتية والمشروعات السياحية الكبرى، إلى جانب الاهتمام المتزايد بتحسين تجربة الزائر وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

