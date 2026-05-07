مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

مصدر: أزمة تمنع عودة محمد شحاتة من الجزائر لحضور جنازة والده

كتب : محمد خيري

03:39 م 07/05/2026 تعديل في 03:53 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد شحاتة لاعب الزمالك_7
  • عرض 6 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 6 صورة
    والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
  • عرض 6 صورة
    محمد شحاتة ووالده
  • عرض 6 صورة
    محمد شحاتة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر داخل نادي نادي الزمالك عن وجود صعوبة في عودة اللاعب محمد شحاتة إلى القاهرة في الساعات الحالية، عقب وفاة والده، نظرًا لارتباطات السفر وانطلاق أولى الرحلات من الجزائر في وقت متأخر من الليل.

وأوضح المصدر أن الأزمة تكمن في أن أول طائرة متجهة من الجزائر إلى القاهرة ستكون في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو ما قد يؤخر عودة اللاعب في ظل الظروف العائلية الطارئة.

وأضاف أن جنازة والد اللاعب ستُشيّع بعد صلاة العصر في مسقط رأسه بقرية بني مزار بمحافظة المنيا، وسط حالة من الحزن داخل أسرة اللاعب.

الزمالك يستعد لنهائي كأس الكونفدرالية

ويأتي ذلك في ظل تواجد محمد شحاتة حاليًا مع بعثة نادي الزمالك في الجزائر، استعدادًا لخوض مواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى الجزائر أمس الأربعاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة في إطار نهائي البطولة القارية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شحاتة الزمالك الكونفدرالية الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باع سيارته بعد انتشار الفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو متحرش كلية
حوادث وقضايا

باع سيارته بعد انتشار الفيديو.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو متحرش كلية
بتهمة سب الخطيب.. مصراوي يكشف تفاصيل محاكمة مدحت شلبي
رياضة محلية

بتهمة سب الخطيب.. مصراوي يكشف تفاصيل محاكمة مدحت شلبي
ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟
أخبار

ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟
خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"
زووم

خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"
لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس البرازيل.. محاولة لتجاوز الخلافات السياسية والتجارية
شئون عربية و دولية

لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس البرازيل.. محاولة لتجاوز الخلافات السياسية والتجارية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من “فلوموكس 1000” بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات