كشف مصدر داخل نادي نادي الزمالك عن وجود صعوبة في عودة اللاعب محمد شحاتة إلى القاهرة في الساعات الحالية، عقب وفاة والده، نظرًا لارتباطات السفر وانطلاق أولى الرحلات من الجزائر في وقت متأخر من الليل.

وأوضح المصدر أن الأزمة تكمن في أن أول طائرة متجهة من الجزائر إلى القاهرة ستكون في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو ما قد يؤخر عودة اللاعب في ظل الظروف العائلية الطارئة.

وأضاف أن جنازة والد اللاعب ستُشيّع بعد صلاة العصر في مسقط رأسه بقرية بني مزار بمحافظة المنيا، وسط حالة من الحزن داخل أسرة اللاعب.

الزمالك يستعد لنهائي كأس الكونفدرالية

ويأتي ذلك في ظل تواجد محمد شحاتة حاليًا مع بعثة نادي الزمالك في الجزائر، استعدادًا لخوض مواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى الجزائر أمس الأربعاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة في إطار نهائي البطولة القارية.