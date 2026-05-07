ادّعت إصابتها بالسرطان.. دنيا فؤاد تواجه 12 بلاغًا لجمع تبرعات بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

06:33 م 07/05/2026

ارتفع عدد البلاغات المقدمة ضد دنيا فؤاد إلى 12 بلاغًا، تتهمها باستغلال تعاطف المواطنين وجمع أموال بدعوى الإصابة بمرض السرطان في مراحل متقدمة، مع الادعاء بالحاجة إلى جهاز تنفس تبلغ قيمته أكثر من 200 ألف جنيه.

بداية النشاط منذ عام 2023

وأوضحت البلاغات أن المتهمة بدأت نشاطها في جمع التبرعات منذ عام 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقاطع فيديو تتحدث فيها عن تدهور حالتها الصحية، ما دفع عددًا من المتابعين إلى التبرع لها.

مستندات وتحويلات مالية أمام جهات التحقيق

وتقدم عدد من المبلغين بصور تحويلات مالية ومحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أنها تثبت قيامهم بإرسال مبالغ مالية بدافع إنساني، كما تضمنت المستندات تحويلات مرتبطة باسم زوجها المدعو أحمد.

التحريات الأمنية وملابسات الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن قسم شرطة ثان الإسماعيلية تلقى بلاغًا من إحدى الصحفيات تتهم فيه السيدة باستغلال المتابعين لجمع تبرعات بزعم الإصابة بالسرطان، وتبين من الفحص أنها تمكنت من جمع مبالغ مالية من مواطنين.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأنها نشرت مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات، مدعية أنها ظنت إصابتها بأورام سرطانية دون تقديم أي تقارير طبية تثبت ذلك.

تحرك قانوني وتحقيقات مستمرة

وأكدت المصادر أنه تم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة وفحص جميع المستندات والتحويلات المالية المقدمة من المتضررين.

محامية المتبرعين: شبهة استغلال جمع الأموال

وأشارت محامية المتبرعين إلى وجود شبهة جمع أموال دون وجه حق، مؤكدة أن موكليها تبرعوا بدافع إنساني قبل أن تظهر شكوك حول حقيقة الواقعة.

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت القضية جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومشككين، في ظل غياب مستندات طبية رسمية تؤكد صحة الادعاءات المتداولة بشأن الحالة الصحية.

