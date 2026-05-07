نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اليوم الخميس، والد لاعب نادي نادي الزمالك والمنتخب الوطني محمد شحاتة، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.



وتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والجهاز الفني للمنتخب الأول، وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة إلى اللاعب في هذا المصاب الأليم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الرسمي تضامنه الكامل مع اللاعب في هذا الظرف الصعب، مشددًا على وقوفه إلى جانبه إنسانيًا.



وفي سياق متصل، يتواجد محمد شحاتة حاليًا ضمن بعثة الزمالك في الجزائر، استعدادًا لخوض مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.



