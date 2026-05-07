يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في مرحلة الهبوط بالدوري

تقام المباراة بين الإسماعيلي والبنك الأهلي، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد الإسماعيلية، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

آخر مواجهات الفريقين في الجولة السابقة

كان الإسماعيلي قد تعادل سلبيًا في مباراته الأخيرة أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الهبوط، في لقاء لم يشهد تسجيل أهداف.

في المقابل، حقق البنك الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة ذاتها، ليواصل نتائجه الإيجابية في المرحلة الحاسمة.

ترتيب الفريقين في مجموعة الهبوط

يدخل البنك الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، ما يزيد من أهمية المباراة لكلا الفريقين في صراع البقاء بالدوري الممتاز.