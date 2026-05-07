الدوري المصري

طلائع الجيش

17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

21:00

النصر

رضا شحاتة يكشف موقفه من التواجد في الجهاز الفني الجديد لـالأهلي

كتب : محمد خيري

01:02 م 07/05/2026
كشف رضا شحاتة، المدير الفني لنادي كهرباء الإسماعيلية، عن موقفه من إمكانية الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أنه يرحب بأي دور داخل القلعة الحمراء.

وقال شحاتة، في تصريحات تلفزيونية، إنه يفضل دائمًا العمل في منصب المدير الفني، لكنه في الوقت ذاته يضع نفسه تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، موضحًا أنه مستعد لتلبية النداء إذا طلب النادي ذلك، سواء في منصب فني أو إداري.

وأضاف أن الأهلي له فضل كبير في مسيرته، قائلًا إن النادي هو من صنع اسمه، وهو ما يجعله حريصًا على رد الجميل من خلال الخدمة داخل النادي متى سنحت الفرصة.

وأشار المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية إلى أنه سبق وتلقى حديثًا حول العمل الإداري داخل النادي، لكنه يفضل البقاء في المجال الفني، مؤكدًا أن العمل الإداري يحتاج إلى صلاحيات كاملة لتنفيذ الرؤية المطلوبة.

المنافسة في الدوري المصري

واختتم شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة في الدوري ما زالت مفتوحة، في ظل تقارب النقاط بين الفرق، مشيرًا إلى أن الرغبة والدوافع تلعب دورًا كبيرًا في حسم النتائج، لافتًا إلى أن الأهلي قدم مستويات قوية في آخر مباراتين من الموسم.

الأهلي رضا شحاتة الدوري المصري

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا