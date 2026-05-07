مبلغ ضخم.. ماذا يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق؟

بات مجلس إدارة الزمالك مطالبا بسداد نحو 6 ملايين و424 ألف دولار، ما يقرب من 320 مليون جنيه مصري، لرفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم.

إيقاف قيد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الزمالك، في القضية رقم 16، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للبلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق السابق.

وقال مصدر لمصراوي، إن إيقاف قيد الزمالك بسبب قيمة باقي عقد فيريرا، والتي تقدر بـ450 ألف دولار، ما يعادل نحو 25 مليون جنيه مصري.

وهكذا أصبح الزمالك مطالب بسداد نحو 6 ملايين و424 ألف دولار، ما يقرب من 320 مليون جنيه مصري.

ماذا يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق؟

يمكن لمجلس إدارة الزمالك رفع إيقاف القيد عن الفريق، بسداد أو تسوية جميع المستحقات في القضايا الـ 16، وتتخطى الـ300 مليون جنيه مصري.

ويحتاج الزمالك لسداد أو تسوية المديونيات، التي صدر فيها حكم قبل يوم 31، خلال شهر واحد فقط، للحصول على الرخصة الأفريقية.

اقرأ أيضا:

بعد مباراة الزمالك.. حارس مرمى سموحة يتعرض لحادث سير



عودة عمر جابر ووجود بيزيرا.. قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري



