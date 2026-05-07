الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

مبلغ ضخم.. ماذا يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 07/05/2026 تعديل في 11:57 ص

الزمالك

بات مجلس إدارة الزمالك مطالبا بسداد نحو 6 ملايين و424 ألف دولار، ما يقرب من 320 مليون جنيه مصري، لرفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم.

إيقاف قيد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الزمالك، في القضية رقم 16، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للبلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق السابق.

وقال مصدر لمصراوي، إن إيقاف قيد الزمالك بسبب قيمة باقي عقد فيريرا، والتي تقدر بـ450 ألف دولار، ما يعادل نحو 25 مليون جنيه مصري.

وهكذا أصبح الزمالك مطالب بسداد نحو 6 ملايين و424 ألف دولار، ما يقرب من 320 مليون جنيه مصري.

ماذا يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق؟

يمكن لمجلس إدارة الزمالك رفع إيقاف القيد عن الفريق، بسداد أو تسوية جميع المستحقات في القضايا الـ 16، وتتخطى الـ300 مليون جنيه مصري.

ويحتاج الزمالك لسداد أو تسوية المديونيات، التي صدر فيها حكم قبل يوم 31، خلال شهر واحد فقط، للحصول على الرخصة الأفريقية.

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
التعليم تعلن إجراءات امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للترم الثاني إلكترونيًا
اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
3 ملاعب مختلفة.. مصراوي يكشف خطة رابطة الأندية لحل أزمة تسليم درع الدوري
