مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

بينهم حسين الشحات.. 7 لاعبين تنتهي عقودهم مع الأهلي

كتب : هند عواد

11:28 ص 07/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال حسين الشحات وبيكهام (1)
  • عرض 6 صورة
    ديانج بشارة قيادة الأهلي (2)
  • عرض 6 صورة
    ديانج بشارة قيادة الأهلي (1)
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقترب 7 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بنهاية الموسم الحالي، بنهاية عقودهم، على رأسهم حسين الشحات.

لاعبون تنتهي عقودهم مع الأهلي

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تنتهي عقود كل من أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات وكريم فؤاد، بنهاية الموسم الحالي 30 يونيو المقبل.

بينما تنتهي إعارة الثنائي مروان عثمان وأحمد رمضان بيكهام، إضافة إلى الأنجولي كامويش، الذي يوجد في عقد بند بأحقية الشراء، لم يقوم الأهلي بتفعيله.

وأنهى أليو ديانج اتفاقه مع فالنسيا الإسباني، لينضم إليه بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، فيما يسعى الأهلي لتجديد تعاقد الشحات.

وقال مصدر لمصراوي، إن حسين الشحات ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية هذا الموسم وحاول الأهلي التجديد له لكن لم يتم التوصل إلي اتفاق بخصوص الأمور المالية.

اقرأ أيضًا:

أكثر من 300 مليون جنيه.. ماذا يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد عن الفريق؟
تحركات عاجلة لضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة مبكراً.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي ديانج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك يهبط 6.1 مليار دولار في مارس للشهر الثاني..
أخبار البنوك

فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك يهبط 6.1 مليار دولار في مارس للشهر الثاني..
دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
أخبار المحافظات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
هل يعتذر الأهلي عن المشاركة المحتملة بالكونفدرالية؟.. إعلامي يفجر مفاجأة
رياضة محلية

هل يعتذر الأهلي عن المشاركة المحتملة بالكونفدرالية؟.. إعلامي يفجر مفاجأة
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور
زووم

4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان