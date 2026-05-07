بينهم حسين الشحات.. 7 لاعبين تنتهي عقودهم مع الأهلي

يقترب 7 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بنهاية الموسم الحالي، بنهاية عقودهم، على رأسهم حسين الشحات.

لاعبون تنتهي عقودهم مع الأهلي

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تنتهي عقود كل من أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات وكريم فؤاد، بنهاية الموسم الحالي 30 يونيو المقبل.

بينما تنتهي إعارة الثنائي مروان عثمان وأحمد رمضان بيكهام، إضافة إلى الأنجولي كامويش، الذي يوجد في عقد بند بأحقية الشراء، لم يقوم الأهلي بتفعيله.

وأنهى أليو ديانج اتفاقه مع فالنسيا الإسباني، لينضم إليه بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، فيما يسعى الأهلي لتجديد تعاقد الشحات.

وقال مصدر لمصراوي، إن حسين الشحات ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية هذا الموسم وحاول الأهلي التجديد له لكن لم يتم التوصل إلي اتفاق بخصوص الأمور المالية.

