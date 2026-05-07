الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

نجم الأهلي السابق: الضغط يهدد الزمالك أمام اتحاد العاصمة

كتب : محمد خيري

11:30 ص 07/05/2026 تعديل في 11:31 ص
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك
    الزمالك
    نادي الزمالك
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
    مبارة الأهلي والزمالك

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أن فريق الزمالك سيواجه ضغطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه بعدة مواجهات حاسمة، سواء في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أو في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالجليل، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك سيعاني من ضغط المباريات نتيجة خوضه مواجهتي نهائي الكونفدرالية، إلى جانب لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري، مشيرًا إلى أن اللاعبين يعانون من إجهاد بدني مع اقتراب نهاية الموسم.

وأضاف أن الفريق بحاجة إلى الاعتماد على أسلوب دفاعي محكم خلال مواجهة اتحاد العاصمة، مقترحًا اللعب بخمسة مدافعين لتعويض غياب عناصر الارتكاز الدفاعي، مع التركيز على التأمين الخلفي والحد من خطورة المنافس.

التشكيل المتوقع للزمالك

واقترح عبد الجليل تشكيلًا يضم كلًا من: محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، إلى جانب بنتايج ومحمد إبراهيم، وفي الوسط محمد شحاتة وعبدالله السعيد، مع أحد الثلاثي أحمد ربيع أو محمد السيد، بينما يقود الهجوم الثنائي عدي الدباغ وناصر منسي.

وشدد على أهمية بداية المباراة بحذر، مؤكدًا أن أول 15 دقيقة ستكون حاسمة لامتصاص حماس جماهير الفريق الجزائري، مع ضرورة الحفاظ على التنظيم الدفاعي، لافتًا إلى أن اتحاد العاصمة يدرك صعوبة المواجهة أمام الزمالك صاحب التاريخ القاري الكبير.

وعن اختياراته لحراسة مرمى منتخب مصر في كأس العالم، أوضح عبد الجليل أنه يفضل الثلاثي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، والمهدي سليمان.

الزمالك الدوري المصري

مطرب المهرجانات أوكا يثير الجدل بعد حذف كل منشوراته من "إنستجرام"
بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
على رأسهم صبحي.. الزمالك يفتقد 6 لاعبين في موقعة نهائي الكونفدرالية
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا