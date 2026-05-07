مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل مباريات الجولة التاسعة

كتب : محمد الميموني

01:07 م 07/05/2026

درع الدوري المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات المهمة ضمن منافسات مرحلة الهبوط من الدوري المصري الممتاز، والتي تشهد صراعًا قويًا بين الفرق الهاربة من القاع قبل جولات الحسم.

ويخوض الإسماعيلي مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن الجولة التاسعة، بينما يلتقي زد مع حرس الحدود، ويواجه غزل المحلة نظيره طلائع الجيش.

ويتصدر جدول ترتيب مرحلة الهبوط فريق وادي دجلة برصيد 44 نقطة، يليه البنك الأهلي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، في صراع مباشر على تحسين المراكز قبل نهاية الموسم.

جدول ترتيب مرحلة الهبوط بالدوري المصري

1- وادي دجلة: 44 نقطة
2- البنك الأهلي: 42 نقطة
3- زد: 40 نقطة
4- الجونة: 39 نقطة
5- بتروجيت: 37 نقطة
6- فيوتشر: 31 نقطة
7- طلائع الجيش: 31 نقطة
8- غزل المحلة: 31 نقطة
9- المقاولون العرب: 29 نقطة
10- الاتحاد السكندري: 28 نقطة
11- كهرباء الإسماعيلية: 26 نقطة
12- حرس الحدود: 22 نقطة
13- فاركو: 21 نقطة
14- الإسماعيلي: 18 نقطة

وتشهد المرحلة الحالية من الدوري المصري الممتاز منافسة قوية في مجموعة الهبوط، في ظل تقارب النقاط بين عدد من الفرق، ما يجعل الجولات المقبلة حاسمة في تحديد المراكز النهائية.

اقرأ ايضاً:

موعد مباراة الإسماعيلي و البنك الأهلي في مرحلة الهبوط بالدوري والقناة الناقلةموعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي والقناة الناقلةرضا عبد العال: معتمد جمال أفسد ما بناه.. وأتمنى تتويجه بالدوري ثم رحيله (خاص)

هل يعتذر الأهلي عن المشاركة المحتملة بالكونفدرالية؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الممتاز مباريات اليوم مرحلة الهبوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
نصائح طبية

لا تبدأ يومك بها.. أطعمة ممنوع تناولها على الريق
استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس مع تركيز الأسواق على اتفاق بين أمريكا
الطيران الإسرائيلي يحلق منخفضا فوق بيروت وقصف يستهدف الجنوب
شئون عربية و دولية

الطيران الإسرائيلي يحلق منخفضا فوق بيروت وقصف يستهدف الجنوب
اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
زووم

اليوم الخميس.. عزاء الفنان الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا
أخبار مصر

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا