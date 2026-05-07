تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات المهمة ضمن منافسات مرحلة الهبوط من الدوري المصري الممتاز، والتي تشهد صراعًا قويًا بين الفرق الهاربة من القاع قبل جولات الحسم.

ويخوض الإسماعيلي مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن الجولة التاسعة، بينما يلتقي زد مع حرس الحدود، ويواجه غزل المحلة نظيره طلائع الجيش.

ويتصدر جدول ترتيب مرحلة الهبوط فريق وادي دجلة برصيد 44 نقطة، يليه البنك الأهلي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، في صراع مباشر على تحسين المراكز قبل نهاية الموسم.

جدول ترتيب مرحلة الهبوط بالدوري المصري

1- وادي دجلة: 44 نقطة

2- البنك الأهلي: 42 نقطة

3- زد: 40 نقطة

4- الجونة: 39 نقطة

5- بتروجيت: 37 نقطة

6- فيوتشر: 31 نقطة

7- طلائع الجيش: 31 نقطة

8- غزل المحلة: 31 نقطة

9- المقاولون العرب: 29 نقطة

10- الاتحاد السكندري: 28 نقطة

11- كهرباء الإسماعيلية: 26 نقطة

12- حرس الحدود: 22 نقطة

13- فاركو: 21 نقطة

14- الإسماعيلي: 18 نقطة

وتشهد المرحلة الحالية من الدوري المصري الممتاز منافسة قوية في مجموعة الهبوط، في ظل تقارب النقاط بين عدد من الفرق، ما يجعل الجولات المقبلة حاسمة في تحديد المراكز النهائية.

