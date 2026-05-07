بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع دانيال كالديرون المؤسس والشريك الإداري لشركة "الكازار" الإماراتية للطاقة، تطورات الأعمال في مشروعات طاقة الرياح الجاري تنفيذها في منطقتي الزعفرانة وجنوب الغردقة، بقدرة إجمالية تصل إلى 1500 ميجاوات، وذلك بحضور المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات.

واستعرض الاجتماع مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز في المشروعين، حيث تبلغ قدرة مشروع الزعفرانة 500 ميجاوات، بينما تصل قدرة مشروع جنوب الغردقة إلى 1000 ميجاوات، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.

وشدد وزير الكهرباء، خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالمخطط الزمني المحدد للمشروعات، والإسراع في وتيرة التنفيذ، مع ضمان الربط على الشبكة الكهربائية الموحدة وفق التوقيتات المقررة، ومتابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز.

وزير الكهرباء: تنفيذ استراتيجية واضحة للتحول الطاقي

وأكد عصمت أن الدولة تمضي في تنفيذ استراتيجية واضحة للتحول الطاقي، تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، إلى جانب دعم كفاءة الشبكة القومية لتعزيز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع شركاء العمل في مختلف المشروعات، لضمان إزالة أي معوقات قد تؤثر على الجداول الزمنية، مع التركيز على تحقيق أعلى معدلات كفاءة في التنفيذ والتشغيل.

وأوضح وزير الكهرباء، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسهم في دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية المستدامة.