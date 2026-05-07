خليل الحية: إسرائيل متمردة على الاتفاقيات والمفاوضات

كتب : وكالات

12:59 ص 07/05/2026

خليل الحية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن رسالة الاحتلال الإسرائيلي هي بأنه لا أحد فوق الاستهداف وكل الشعب مستهدف، مؤكدًا أن إسرائيل متمردة على الاتفاقيات وعلى كل القرارات.

وأضاف خليل الحية في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس أن المفاوضات تراوح مكانها بفعل التعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل شيء وهذا يضع الضامنين والوسطاء أمام مسؤولياتهم.

وأوضح الحية: "قمنا بمبادرات عدة وقدمنا كل التزاماتنا والاحتلال لم يلتزم"، مضيفًا أن العدو يقف بمكان محدد ولا يريد الالتزام وهو ما يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وتساءل الحية: "هل يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية ولا يسمح للجنة التكنوقراط بالدخول إلى قطاع غزة"، مؤكدا أن من يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية بينما المرحلة الأولى لم تطبق بعد.

وأشار الحية إلى أن الوسطاء هم الضامنون الأساسيون وهم يبذلون جهدًا لكن الاحتلال هو المتعنت، مضيفا: "على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلزم الإسرائيليين بتنفيذ المرحلة الأولى".

وطالب الحية الوسطاء والمجتمع الدولي وترامب بأن يلزموا الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، مؤكدًا الرغبة في الاستمرار بوقف الحرب والذهاب إلى الإعمار وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي.

