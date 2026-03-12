مباريات الأمس
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من إنبي في الدوري

كتب : نهي خورشيد

12:42 ص 12/03/2026

لاعبي نادي الزمالك

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الفوز الوحيد بأقدام أحمد العجوز التسجيل للفريق البترولي من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفارس الأبيض لخوض مواجهة هامة أمام نظيره أوتوهو الكونجولي يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس الجاري، وذلك في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وأتوهو في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لكأس الكونفدرالية.

الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة كأس الكونفدرالية الأفريقية

