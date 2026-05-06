وجهت ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد رسالة إليه وذلك بعد أدائه في مباراة الزمالك وسموحة، أمس، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

رسالة دعم زوجة حسام عبد المجيد قبل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

كتبت في "ستوري" حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام":"قولتلك يا حسام إننا هنكسب وهتلعب ماتش حلو، هتجبلنا الدوري والكونفدرالية بإذن الله، كل اللي انت بتعمله مش بيضيع لإن ربنا وحده عالم أنت بتعاني اقد إيه وبتراعي ربنا في شغلك، كمل وكلنا في ضهرك".

وتابعت:"هناخد البطولتين عشانك وعشان الجمهور والفرقة والمدرب يستاهلها والله"

واختتمت رسالتها:"ربنا يبارك فيك يارب ويبعد عنك أي حاجة وحشة وتفضل طول عمرك مرتاح البال لأنك تستاهل كل خير".

وفاز نادي الزمالك على سموحة بنتيجة هدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي الزمالك نادي اتحاد الجزائر في بطولة الكونفدرالية في مباراة تقام يوم السبت المقبل..

