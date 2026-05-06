كشف صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق، سبب تقديم استقالته من مجلس القلعة الحمراء.



تفاصيل استقالة صالح سليم من مجلس الأهلي



وقال سليم في تصريحات تلفزيونية سابقة عبر "ماسبيرو":"الحقيقة لازم نبدأ من حتة تانية أنا فعلاً استقلت، ومش صحيح إن استقالتي كانت بسبب إذاعة مباراة الأهلي والزمالك زي ما اتقال وقتها وده كلام غير حقيقي والغرض من إشاعته معروف".



وأضاف:"أنا شايف إن مجلس الإدارة لازم يكون القرار فيه جماعي، واللي بيتعرض يتعرض على الكل في نفس الوقت والهدف الأساسي هو مصلحة النادي مش مصلحة فرد أو مجموعة أو مجاملات، وحاولت أقول ده أكتر من مرة قبل الاستقالة، وحاولت أصلح الوضع من جوه لكن ما كانش في استجابة وده اللي خلاني أقدم استقالتي".



وتابع رئيس القلعة الحمراء السابق:"ويمكن يتقال إن الاستقالة دي نوع من الهروب، لكن الحقيقة لأ لأني حاولت كتير قبل ما أوصل للقرار ده".



وواصل:"وفي أول جلسة دخلتها وافقت على نظام كان الهدف منه توحيد القرار داخل النادي، بحيث ما يبقاش فيه تفتت أو تسريبات وكان القرار إن أي قرار يا يكون بالإجماع أو بالأغلبية ومفيش تسجيل اعتراضات".



وأكمل سليم:"لكن للأسف النظام ده اتفهم واتستخدم بشكل سيء، وبقيت قاعد في مجلس بيتخذ قرارات مش راضي عنها ومش قادر أعبر عن رفضي بشكل رسمي، وبعد استقالتي، حصل إن 4 أعضاء قدموا استقالاتهم كمان وده بيطرح تساؤلات لكن أنا استقالتي كانت مسببة وواضحة".



وعن اللائحة قال:"الاستقالة المسببة كان لازم تعرض على جمعية عمومية غير عادية لأنها بتطعن في المجلس ورئيسه، ومينفعش نفس المجلس هو اللي يقبلها أو يرفضها، وبعد خروجي دخل الأستاذ ممدوح عبد الحكيم بدلاً مني حسب ترتيب الأصوات".



وأضاف:"وبعدين حصلت واقعة غير معتادة في تاريخ النادي الأهلي، إن أحد الأعضاء طلب إعادة تشكيل المجلس بالكامل من جديد بما يشمل التشكيلات الداخلية زي المكتب التنفيذي وأمين الصندوق والرئيس قال إن فيه عضو طلب التغيير لكنه ما ذكرش اسمه في البداية وبعدها اتضح الاسم وده كان شيء غريب على النادي".



وأتم قائلاً:"وبعد إعادة التشكيل اتغيرت بعض المناصب داخل المجلس واتشال بعض الأعضاء واتبدلوا بآخرين ومنهم محرم الراغب وممدوح نجيب وغيرهم، وفي النهاية بعض الأعضاء شافوا إن الأمور ماشية بشكل غير طبيعي فقدموا استقالاتهم هم كمان وده خلق انطباع بوجود تكتلات لكن من وجهة نظري الموضوع ما كانش كده من البداية".

