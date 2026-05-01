الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

إعلان

بسبب تريزيجيه.. حيرة لمعتمد جمال بشأن بديل عمر جابر في القمة

كتب : محمد خيري

08:04 ص 01/05/2026

معتمد جمال مدرب الزمالك

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز، المقرر لها اليوم الجمعة.

وتأكد غياب اللاعب عمر جابر عن اللقاء، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة إنبي الأخيرة، حيث يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة خلال الفترة المقبلة.

بديل عمر جابر في مواجهة الأهلي

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال هوية البديل في مركز الظهير الأيمن خلال مران اليوم، حيث تنحصر الخيارات بين محمد إسماعيل واللاعب الشاب محمد إبراهيم.

وتشير التوقعات إلى أن محمد إسماعيل هو الأقرب للمشاركة أساسيًا في الجبهة اليمنى، نظرًا لخبراته وقدرته على أداء الدور الدفاعي والهجومي، خاصة في مواجهة قوة الأطراف الهجومية لفريق الأهلي، وعلى رأسها محمود تريزيجيه، أحد العناصر السريعة والفعالة في التحولات.

ويُعد إسماعيل لاعبًا متعدد الاستخدامات، إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع أيضًا، وهو ما يمنحه أفضلية إضافية داخل حسابات الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة، التي يسعى فيها الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تريزيجيه الأهلي الدوري المصري مباراة القمة

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
تصعيد الشباب.. حركة محليات محدودة بالمحافظات
للتغلب على الأرق والكوابيس والوساوس.. روشتة ينصح بها أمين الفتوى
إعلان

إعلان