إعلان

نقل النواب توافق على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى

كتب : نشأت حمدي

10:33 م 06/05/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

وقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة وقررت إرجاء التصويت عليه لحين تلقي اللجنة ردود واضحة من هيئة النقل النهرى حول كافة استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن الهيئة بعد هذه الجلسة بمدة أسبوع أرسلت رداً على استفسارات اللجنة، وصوتت اللجنة في اجتماعها اليوم بالموافقة على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم (167) لسنة 2022 نصه الآتي:
"5 - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة."

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أنه يأتي في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية - في ضوء ضعف مواردها - خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب النقل النهرى لجنة النقل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف خدعت البلوجر دنيا فؤاد تامر حسني بإصابتها بالسرطان؟
زووم

كيف خدعت البلوجر دنيا فؤاد تامر حسني بإصابتها بالسرطان؟
بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
حوادث وقضايا

بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
اتصالات النواب تنتقد زيادة أسعار باقات الإنترنت دون إخطار البرلمان
أخبار مصر

اتصالات النواب تنتقد زيادة أسعار باقات الإنترنت دون إخطار البرلمان
10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
زووم

10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
شئون عربية و دولية

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي