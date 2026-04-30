أوضح الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة من الجدل داخل أروقة النادي الأهلي بشأن مستقبل بعض اللاعبين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فكرة رحيل الثلاثي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه غير مطروحة نهائيًا.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “نمبر وان” على قناة CBC، أشار شبانة إلى أن تراجع مستوى إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير فني واضح على أداء الفريق ونتائجه.

وأضاف أن الفريق تأثر بشكل ملحوظ في بعض المباريات نتيجة انخفاض المستوى الجماعي، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج لاستعادة جاهزية عناصره الأساسية قبل المواجهات الكبرى.

الأهلي يرفض رحيل الثلاثي

وشدد شبانة على أن إدارة الأهلي لا تفكر في الاستغناء عن أي من العناصر الثلاثة، قائلًا إن “إمام عاشور مش ماشي، ولا زيزو ماشي، ولا تريزيجيه ماشي”، في إشارة إلى تمسك النادي باستمرارهم ضمن المشروع الفني للفريق.

وتأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من مباراة القمة المرتقبة أمام نادي الزمالك، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه المواجهة.