الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

شبانة يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن رحيل زيزو وإمام عاشور

كتب : محمد خيري

01:27 م 30/04/2026

أحمد سيد زيزو

أوضح الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة من الجدل داخل أروقة النادي الأهلي بشأن مستقبل بعض اللاعبين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فكرة رحيل الثلاثي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه غير مطروحة نهائيًا.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “نمبر وان” على قناة CBC، أشار شبانة إلى أن تراجع مستوى إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير فني واضح على أداء الفريق ونتائجه.

وأضاف أن الفريق تأثر بشكل ملحوظ في بعض المباريات نتيجة انخفاض المستوى الجماعي، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج لاستعادة جاهزية عناصره الأساسية قبل المواجهات الكبرى.

الأهلي يرفض رحيل الثلاثي

وشدد شبانة على أن إدارة الأهلي لا تفكر في الاستغناء عن أي من العناصر الثلاثة، قائلًا إن “إمام عاشور مش ماشي، ولا زيزو ماشي، ولا تريزيجيه ماشي”، في إشارة إلى تمسك النادي باستمرارهم ضمن المشروع الفني للفريق.

وتأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من مباراة القمة المرتقبة أمام نادي الزمالك، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه المواجهة.

الأهلي شبانة إمام عاشور زيزو تريزيجيه الدوري المصري الزمالك

أبشروا بالترقيات.. 4 أبراج على موعد مع انفراجة مهنية في مايو
أبرزها منحة استثنائية.. 6 توجيهات للرئيس السيسي في عيد العمال 2026
ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
"تجربة المخدرات وإشارة غير لائقة".. 5 محطات مثيرة في حياة أمير عيد
وزير العمل يعلن موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة رسميا
