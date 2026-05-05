رصدت كاميرا "مصراوي" لحظة وصول حافلات جماهير نادي الزمالك إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسط أجواء احتفالية وهتافات حماسية، لمؤازرة "الفارس الأبيض" في لقائه المرتقب أمام سموحة، والمقرر انطلاقه في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

تأتي هذه المباراة في وقت لا يقبل فيه الزمالك سوى الفوز، مع اشتعال الصراع على درع الدوري في ليلة قد تكون "الحاسمة" لمصير البطل.

ليلة حسم البطل.. 3 مباريات في توقيت واحد

تشهد مسابقة "دوري نايل" اليوم الثلاثاء 5 مايو، "ملحمة كروية" بإقامة 3 مباريات كبرى في توقيت واحد (الثامنة مساءً)، وهي اللقاءات التي ستحدد شكل المنافسة على منصة التتويج:

الزمالك × سموحة: (استاد برج العرب).

الأهلي × إنبي: (استاد القاهرة).

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز: ( استاد السويس الجديد ).