تحدث محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابٌ، عن مباريات مرحلة تحديد البطل المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، التي يمكن أن تحسم بطل الدوري بشكل رسمي.

وتقام اليوم الثلاثاء 5 مايو الجاري 3 مباريات هامة، في بطولة الدوري المصري، حيث سيلاقي المارد الأحمر نظيره إنبي، فيما سيلاقي الزمالك فريق سموحة، على أن يلتقي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا.

والمباريات الثلاث من شأنها تحديد شكل المنافسة على لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري بشكل كبير، بالإضافة إلى تحديد المشاركين من مصر في البطولات الأفريقية في الموسم المقبل 2025-2026.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري

وتقام المباريات الثلاث اليوم الثلاثاء 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تصريحات محمود أبو الدهب عن مباريات اليوم في الدوري المصري

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباريات الدوري المصري الثلاث اليوم في غاية الصعوبة، إلا أن مباراة بيراميدز وسيراميكا تعد هى الأصعب، خاصة وأن سيراميكا يسعى للفوز للبقاء على فرصة في المشاركة الأفريقية الموسم المقبل".

وأضاف: "على الجانب الأخير تأتي صعبوة مباراة الزمالك وسموحة، نظرا لكون الأبيض يسعى لتعويض هزيمته في الجولة الماضية بثلاثية أمام الأهلي، لضمان الاستمرار في صدارة جدول الترتيب".

وتابع: "سموحة سيخوض مباراة اليوم أمام الزمالك دون أي ضغوط، هو ما يزيد من صعوبة المباراة بشكل كبير".

وعن فرص الأهلي من حصد لقب النسخة الحالية من الدوري، قال: "الأهلي هو من أضاع الدوري منذ بداية الموسم، في ظل تراجع النتائج والمستوى الفني منذ بداية الموسم".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "الزمالك منح الأهلي هدية ثمينة بعد تعادله مع إنبي في الجولة قبل الماضية، لكن الأحمر لم يستغلها بشكل جيد وتلقى الهزيمة من بيراميدز، ليبتعد أكثر عن المنافسة على اللقب".

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة، يليه بيراميدز في المركز الثاني من نفس عدد المباريات.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

لكسر العقدة".. الأهلي يسعى لتحقيق انتصار غائب على إنبي منذ 944 يوما

"عودة قطة".. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري



