الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

"مستحيل أصدق أنهم يعملوا كدا".. شبانة يرد بقوة على حقيقة طلب لاعبي الزمالك

كتب : محمد خيري

12:16 م 05/05/2026
    الزمالك
    نادي الزمالك
    جماهير الزمالك
    نادي الزمالك
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
    مبارة الأهلي والزمالك
    هزيمة الزمالك من الأهلي
    الأهلي والزمالك (4) (1)
    الأهلي والزمالك (7) (1)
    الأهلي والزمالك (5) (1)
    الأهلي والزمالك (22) (1)

علق الإعلامي محمد شبانة على الأنباء المتداولة بشأن طلب لاعبي الزمالك الحصول على مستحقاتهم المالية قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا عدم صحتها بشكل قاطع.

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC، إن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة، مضيفًا: "مستحيل أصدق أن لاعبي الزمالك يطلبون مستحقاتهم قبل مباراة بهذه الأهمية، فهذا ليس من طبعهم ولم يحدث من قبل".

وتطرق شبانة إلى صراع القمة في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن حسم اللقب في الجولة الحالية يبدو أمرًا صعبًا، رغم وجود سيناريو نظري يتيح ذلك.

وأوضح أن السيناريو الوحيد لحسم اللقب اليوم يتمثل في خسارة، بيراميدز وتعثر الأهلي، مع فوز الزمالك، وهو ما قد يمنح رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب فرصة لاتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بجدول المباريات.

الزمالك ينفي طلب اللاعبين

وأضاف أن نادي الزمالك أصدر نفيًا رسميًا لتلك الشائعات، التي طالت اللاعبين، مؤكدًا صعوبة تصديق أن اللاعبين قد يلجؤون لمثل هذا الأسلوب، خاصة في ظل تركيزهم على المنافسة في مرحلتها الحاسمة.

واختتم شبانة تصريحاته بالإشارة إلى تحفيزات المنافسين، حيث رصد سموحة مكافآت مالية كبيرة للاعبيه قبل مواجهة الزمالك، فيما شدد سيراميكا كليوباترا على خوض مواجهاته المقبلة بنفس القوة، سواء أمام بيراميدز أو الزمالك، ما يعكس اشتعال المنافسة حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

الزمالك سموحة الدوري المصري

ابنة خالته معالي زايد.. تعرف على العائلة الفنية لـ هاني شاكر
مع نجوم زمن الفن الجميل وعائلته.. 18 صورة لـ هاني شاكر بالأبيض والأسود
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
إصلاح طارئ.. قطع وضعف المياه عن 14 منطقة وشارعًا بالقاهرة لمدة 6 ساعات
ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
