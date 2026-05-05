علق الإعلامي محمد شبانة على الأنباء المتداولة بشأن طلب لاعبي الزمالك الحصول على مستحقاتهم المالية قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا عدم صحتها بشكل قاطع.

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC، إن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة، مضيفًا: "مستحيل أصدق أن لاعبي الزمالك يطلبون مستحقاتهم قبل مباراة بهذه الأهمية، فهذا ليس من طبعهم ولم يحدث من قبل".

وتطرق شبانة إلى صراع القمة في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن حسم اللقب في الجولة الحالية يبدو أمرًا صعبًا، رغم وجود سيناريو نظري يتيح ذلك.

وأوضح أن السيناريو الوحيد لحسم اللقب اليوم يتمثل في خسارة، بيراميدز وتعثر الأهلي، مع فوز الزمالك، وهو ما قد يمنح رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب فرصة لاتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بجدول المباريات.

الزمالك ينفي طلب اللاعبين

وأضاف أن نادي الزمالك أصدر نفيًا رسميًا لتلك الشائعات، التي طالت اللاعبين، مؤكدًا صعوبة تصديق أن اللاعبين قد يلجؤون لمثل هذا الأسلوب، خاصة في ظل تركيزهم على المنافسة في مرحلتها الحاسمة.

واختتم شبانة تصريحاته بالإشارة إلى تحفيزات المنافسين، حيث رصد سموحة مكافآت مالية كبيرة للاعبيه قبل مواجهة الزمالك، فيما شدد سيراميكا كليوباترا على خوض مواجهاته المقبلة بنفس القوة، سواء أمام بيراميدز أو الزمالك، ما يعكس اشتعال المنافسة حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.