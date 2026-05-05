مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

سيناريو وحيد للحسم اليوم.. فرص فوز الزمالك وبيراميدز والأهلي بالدوري المصري

كتب : محمد خيري

11:55 ص 05/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك
  • عرض 13 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    هزيمة الزمالك من الأهلي
  • عرض 13 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    مبارة الأهلي والزمالك
  • عرض 13 صورة
    تيفو جماهير الزمالك (4)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (24) (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والزمالك (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تدخل منافسات الدوري المصري الممتاز مراحلها الحاسمة، مع اشتعال الصراع على اللقب بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم، وسط حسابات معقدة وسيناريوهات متعددة قد تحسم اللقب مبكرًا.

وتقام مباريات الجولة قبل الأخيرة في توقيت واحد، حيث يلتقي الزمالك مع سموحة، ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، فيما يصطدم الأهلي بـإنبي، في مواجهات لا تقبل القسمة على اثنين.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة.

سيناريو حسم اللقب اليوم

يبقى الزمالك الفريق الوحيد القادر على حسم اللقب رسميًا في هذه الجولة، وذلك عبر سيناريو محدد يتمثل في:

-فوز الزمالك على سموحة
-خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا
-تعثر الأهلي بالتعادل أو الخسارة أمام إنبي

وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيوسع الزمالك الفارق إلى 3 نقاط على الأقل مع أفضلية المواجهات المباشرة، ليحسم اللقب رسميًا قبل الجولة الأخيرة.

أما إذا خسر بيراميدز وفاز الأهلي، فسيتأجل الحسم إلى الجولة الختامية، مع استمرار الصراع الثلاثي حتى النهاية.

فرص بيراميدز في التتويج

لا يزال بيراميدز متمسكًا بحظوظه في تحقيق أول لقب دوري في تاريخه، إلا أن مهمته مشروطة بتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين، مع انتظار تعثر الزمالك بالخسارة في إحدى المواجهتين، إذ إن التساوي في النقاط لا يصب في مصلحته بسبب نتائج المواجهات المباشرة.

فرص الأهلي في المنافسة

تبدو مهمة الأهلي هي الأصعب بين الثلاثي، حيث يحتاج إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين، إلى جانب خسارة الزمالك لإحدى مباراتيه، وتعثر بيراميدز في كلتا المواجهتين، وهو سيناريو معقد يتطلب سقوط المنافسين في ثلاث مباريات من أصل أربع.

اقرأ أيضا:

المشاركة الأفريقية مهددة.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مباراة إنبي؟

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الميكروباص دخل في عمود.. مصرع شخصين وإصابة 10 في حادث مروع بالفيوم
أخبار المحافظات

الميكروباص دخل في عمود.. مصرع شخصين وإصابة 10 في حادث مروع بالفيوم
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
أخبار مصر

تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

مصراوي يكشف: هل يتولى حسام البدري تدريب الأهلي في الموسم الجديد وموقف الخطيب
رياضة محلية

مصراوي يكشف: هل يتولى حسام البدري تدريب الأهلي في الموسم الجديد وموقف الخطيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي وإنبي والزمالك وسموحة وبيراميدز وسيراميكا
مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)