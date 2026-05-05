تدخل منافسات الدوري المصري الممتاز مراحلها الحاسمة، مع اشتعال الصراع على اللقب بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم، وسط حسابات معقدة وسيناريوهات متعددة قد تحسم اللقب مبكرًا.

وتقام مباريات الجولة قبل الأخيرة في توقيت واحد، حيث يلتقي الزمالك مع سموحة، ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، فيما يصطدم الأهلي بـإنبي، في مواجهات لا تقبل القسمة على اثنين.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة.

سيناريو حسم اللقب اليوم

يبقى الزمالك الفريق الوحيد القادر على حسم اللقب رسميًا في هذه الجولة، وذلك عبر سيناريو محدد يتمثل في:

-فوز الزمالك على سموحة

-خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

-تعثر الأهلي بالتعادل أو الخسارة أمام إنبي

وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيوسع الزمالك الفارق إلى 3 نقاط على الأقل مع أفضلية المواجهات المباشرة، ليحسم اللقب رسميًا قبل الجولة الأخيرة.

أما إذا خسر بيراميدز وفاز الأهلي، فسيتأجل الحسم إلى الجولة الختامية، مع استمرار الصراع الثلاثي حتى النهاية.

فرص بيراميدز في التتويج

لا يزال بيراميدز متمسكًا بحظوظه في تحقيق أول لقب دوري في تاريخه، إلا أن مهمته مشروطة بتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين، مع انتظار تعثر الزمالك بالخسارة في إحدى المواجهتين، إذ إن التساوي في النقاط لا يصب في مصلحته بسبب نتائج المواجهات المباشرة.

فرص الأهلي في المنافسة

تبدو مهمة الأهلي هي الأصعب بين الثلاثي، حيث يحتاج إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين، إلى جانب خسارة الزمالك لإحدى مباراتيه، وتعثر بيراميدز في كلتا المواجهتين، وهو سيناريو معقد يتطلب سقوط المنافسين في ثلاث مباريات من أصل أربع.

