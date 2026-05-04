بات النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لاعب فريق برشلونة للشباب، قاب قوسين أو أدني من الانتقال بشكل نهائي للفريق الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وشارك عبد الكريم أمس الأحد الموافق 3 مايو الجاري، في فوز شباب البارسا على حساب مونت كارلو، بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت تألق الفرعون المصري.

وسجل عبد الكريم ثلاثة أهداف في مباراة فريقه أمس أمام مونت كارلو، ليساهم في حسم فريقه لقب الدوري الإسباني تحت 19 عاما خلال الموسم الحالي.

عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وكان حمزة عبد الكريم، انضم إلى الفريق الكتالوني في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي، بعقد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

ويتضمن عقد عبد الكريم مع نادي برشلونة، بند أحقية الشراء، وهو ما يمكن تفعيله خلال الفترة المقبلة، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب في الفترة الماضية.

قيمة حمزة عبد الكريم السوقية

وارتفعت قيمة صاحب الـ18 عاما، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث كانت قيمة اللاعب تصل إلى 100 ألف يورو قبل انتقاله للبارسا، فيما تصل قيمته في الوقت الحالي إلى مليون يورو، طبقا لترانسفير ماركت.

والجدير بالذكر أن عقد النجم المصري صاحب الـ18 عاما، ينتهي تعاقده مع الفريق الكتالوني في 30 يونيو المقبل.

