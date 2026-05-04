تقارير تكشف موقف رضا سليم من العودة للأهلي في الموسم المقبل 2026-2027

مصدر يكشف لمصراوي.. ماذا حدث في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة إنبي؟

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الأهلي يتابع في الفترة الحالية مستوى رضا سليم لاعب الفريق المعار للجيش الملكي، لحسم موقفه من العودة للفريق في الموسم المقبل.

وانضم سليم إلى الفريق المغربي، في أغسطس من العام الماضي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مما يعني أن إعارته مع الجيش الملكي، ستنتهي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

موقف الأهلي من عودة رضا سليم للفريق

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن الأهلي يتابع في الفترة الحالية اللاعب المغربي، لمعرفة موقفه من العودة للفريق خلال الموسم المقبل 2026-2027.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ26 عاما، يقدم مستوى مميز رفقة الفريق المغربي خلال الموسم الحالي، سواء في بطولة الدوري المغربي أو دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن قرار عودة اللاعب للأهلي، مرتبط بوجهة النظر الفنية للمدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب، بالإضافة إلى رغبة اللاعب نفسه في العودة للدوري المصري أو الاستمرار مع الجيش الملكي.

أرقام رضا سليم مع الجيش الملكي هذا الموسم

وشارك اللاعب المغربي رفقة الجيش الملكي خلال المسوم الحالي 2025-2026، في 21 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن سليم يستعد في الفترة الحالية لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، رفقة الجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

