الكفة تميل للأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة قبل موقعة الغد

كتب : محمد عبد الهادي

11:37 م 04/05/2026
ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك ونظيره سموحة في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ويخوض الزمالك مباراة سموحة بحثًا عن تحقيق الفوز ومواصلة زحفه نحو لقب الدوري المصري للموسم الجاري، وسط صراع شرس من الثنائي بيراميدز والأهلي.

وبالنظر لتاريخ مواجهات الزمالك وسموحة، نجد أن كفة المواجهات تميل للفارس الأبيض لتفوقه في عدد مرات الفوز.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة

خاض الزمالك أمام سموحة 33 مباراة في جميع البطولات حقق الفارس الأبيض الفوز في 21 مباراة مقابل 6 فوز لسموحة، فيما حسم التعادل 6 مباريات.

وسجل لاعبو الزمالك 55 هدفا مقابل 31 هدفا لصالح سموحة.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري

يعتلي فريق الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

