انخفاض أسعار الزيت والسكر والعدس اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

01:15 م 04/05/2026

أسعار الزيت

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول المعبأ: 63.28 جنيه، بتراجع 1.42 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.76 جنيه، بتراجع 3.03 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.89 جنيه، بتراجع 4.35 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.64 جنيه، بتراجع 3.65 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.92 جنيه، بتراجع 1.52 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.5 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.45 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 113.03 جنيه، بتراجع 4.52 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 435.27 جنيه، بتراجع 8.73 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.95 جنيه، بتراجع 3.97 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.21 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.64 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 147.18 جنيه، بزيادة 11.44 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 289.08 جنيه، بزيادة 4.95 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 34.39 جنيه، بزيادة 2.11 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 104.48 جنيه، بتراجع 11.86جنيه.

لماذا عكس الدولار اتجاهه الصاعد وتراجع لليوم الثاني مقابل الجنيه؟
لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر
فيروس هانتا.. وفيات وإصابات على متن سفينة سياحية موبوءة في أفريقيا
فيديو صادم | أب يتعدى بالضرب على نجله أثناء الرؤية بدمياط والداخلية تكشف
عبد الجليل: بن شرقي وإمام عاشور لازم يمشوا من الأهلي
