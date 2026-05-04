مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث مروع بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

01:20 م 04/05/2026

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق "الحامول - بلطيم" أمام قرية القرن التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.


وتلقت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ إخطارًا بوصول 5 أشخاص إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الحامول المركزي، بينهم حالتا وفاة و3 مصابين بإصابات متفرقة، وذلك عقب وقوع الحادث مباشرة.


أسماء المصابين والمتوفين


وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين هم: فاطمة.إ.ا.ا، 64 عامًا، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد.م.ا.م.م، مدير بإحدى الشركات البترولية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، مسعود.أ.م، 27 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليسرى، فيما توفي في الحادث: عطيات.ع.ع.س، 50 عامًا، ربة منزل، محمد.ا.م.م، 67 عامًا، موظف بالمعاش.


التفاصيل الأولية للحادث


وكشفت التفاصيل الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي كان يقودها المصاب الثاني بدراجة نارية أمام قرية القرن بنطاق مركز الحامول، ما أسفر عن وقوع حالتي الوفاة وإصابة 3 آخرين.
وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

