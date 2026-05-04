"الدنيا مقلوبة".. شبانة يكشف ما يحدث في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن

يعود ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي لقائمة فريقه التي يُُعلن عنها الجهاز الفني عقب مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة بكدمة شديدة في الضلوع.

وغاب ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة الماضية حيث رفض الجهازين الفني والطبي فكرة المجازفة به وقررا استبعاده حفاظًًا علي سلامته.

وفي ذات السياق، قال مصدر في الأهلي، إن أحمد سيد زيزو تعافي من آلام العضلة الخلفية التي عاني منها عقب مشاركته في الدقائق الأخيرة ضد الزمالك، وخضع لاختبار طبي أثبت سلامته وقدرته علي المشاركة في التدريبات دون أي قلق عليه.