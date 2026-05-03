واصل الفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك استعداداته لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري الممتاز، إذ عقد المدير الفني معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب ضمن المعسكر المغلق للفريق.

ماذا قال معتمد جمال في جلسته مع لاعبي الزمالك؟

شدد معتمد جمال على ضرورة التركيز الكامل وطي صفحة مباراة القمة الأخيرة، مؤكداً أهمية تحقيق الفوز أمام سموحة من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري، مطالباً اللاعبين ببذل أقصى جهد وإسعاد الجماهير واستعادة الانتصارات.

كما حرص مدرب الأبيض على شرح عدد من الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها خلال المران، مع توضيح أدوار اللاعبين داخل الملعب في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة.

وعلى الصعيد البدني، خاض اللاعبين فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف مدرب الأحمال البرتغالي نونو كوستا ريبيرو والتي تضمنت الجري حول الملعب إلى جانب تدريبات خفيفة بالكرة.

وفي السياق ذاته، أدى قائد الفريق عمر جابر جلسة علاجية على هامش المران في ظل معاناته من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في مباراة القمة الأخيرة، إذ يعمل الجهاز الطبي على تجهيزه للعودة التدريجية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويخوض الزمالك مباراته أمام سموحة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز، إذ يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.

