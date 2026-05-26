"تفاصيل لا يمكنني قولها".. تصريحات مثيرة من نائب رئيس المصري البورسعيدي بسبب التحكيم

كتب : هند عواد

06:34 م 26/05/2026

الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادى المصري،

أثار الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، الجدل بتصريحاته عقب خسارة فريقه أمام زد بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، مشيرا إلى أنه يمتلك "تفاصيل لا يمكنه قولها" بشأن التحكيم.

تصريحات مثيرة للجدل من المصري البورسعيدي

وقال أبو قمر عبر قناة "مودرن": "وائل فرحان لديه مهمة معينة دائمًا وأنا أحييه أنه ينجز مهمته أمام المصري بنجاح، لدي تفاصيل لا يمكنني قولها".

وأكد أبو قمر أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أثر بشكل مباشر على نتيجة اللقاء، مشيرًا إلى أن هدف زد كان يستوجب استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، إلى جانب وجود ركلة جزاء لصالح المصري لم يتم احتسابها.

وأضاف: "وائل فرحان حكم الفيديو يمتلك سجلًا تاريخيًا بقرارات ضد النادي المصري، ودائمًا ما نرسل ضده خطابات لأننا نسعى للعدالة، إذا كانت الرغبة في تحويل الكرة المصرية لشركات وانقراض الأندية الجماهيرية فهم على الطريق الصحيح".

وكان زد فاز على المصري البورسعيدي، بهدف عكسي سجله مصطفى العش بالخطأ في مرماه، على أن تقام مواجهة الإياب يوم الإثنين المقبل.

