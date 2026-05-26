أفادت هيئة مراقبة الإنترنت في إيران باستعادة جزئية لخدمة الإنترنت، حيث أظهرت المقاييس أن نشاط الإنترنت قد تم استعادته جزئيا، حسبما ذكرت مجموعة مراقبة الإنترنت نت بلوكس قبل قليل، بعد أن أمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السلطات باستعادة الوصول إلى الإنترنت أمس.

وقالت شركة نت بلوكس إن إعادة الاتصال الجزئي بالإنترنت تأتي في اليوم 88 من انقطاع الإنترنت، واصفة إياه بأنه "أطول انقطاع للإنترنت على مستوى البلاد في التاريخ الحديث".

"أطول انقطاع" وتوترات إيران وأمريكا

بدأت إيران بتقييد الوصول إلى الإنترنت في أواخر شهر ديسمبر 2025، وفقا لمنظمة نت بلوكس وغيرها من مجموعات المراقبة، في أعقاب مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة كانت مدفوعة في البداية بارتفاع التضخم وانهيار العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال خبراء إن النظام الإيراني أحرز تقدما بعد تلك المظاهرات، حيث سمح فقط لمجموعة فرعية من الأشخاص الحاصلين على تصريح أمني بالوصول إلى الإنترنت الدولي، لكن إيران دخلت مرة أخرى في انقطاع شبه كامل للإنترنت بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير.

"الخطوة الأولى" في ظل حرب إيران

كتب محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، على منصة "إكس" أنه في أعقاب إعلان بزشكيان أمس، "تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو الوصول الحر والمنظم إلى الفضاء الإلكتروني".

وقال: "مع إعادة فتح الإنترنت، ستتم تلبية الخدمات الذكية السلسة ومطالب الشعب الذي وقف بقوة خلف النظام وإيران وسيتم إزالة العقبات التي تعترض التنمية القائمة على المعرفة والسلطة العلمية".