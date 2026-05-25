رئيس المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح قبل احترافه

أكد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن النجم المصري محمد صلاح لم يتلق أي عروض من نادي الزمالك قبل رحيله إلى بازل السويسري.

هل فاوض الزمالك محمد صلاح؟

وقال حبيب في تصريحات تلفزيونية إن صلاح لم يصله أي عرض من الزمالك ولم يدخل في أي مفاوضات أو رفض للانتقال إليه قبل بداية تجربته الاحترافية في أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة ليفربول وبرينتفورد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الريدز في تأمين بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يتمكن كورتيس جونز من تسجيل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 58 مستفيداً من تمريرة حاسمة من محمد صلاح.

لكن برينتفورد تمكن من العودة في النتيجة سريعاً، بعدما سجل الألماني كيفن شايد هدف التعادل برأسية في الدقيقة 64، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل حتى صافرة النهاية.

