أبدى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، رفضه التام لفكرة دمج بعض الأندية، مؤكداً أن هذا المقترح لا يتناسب مع واقع الكرة المصرية.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية أن فكرة الدمج غير منطقية ولا يمكن تنفيذه داخل المنظومة الرياضية.

كما شدد على أن معتمد جمال يعد من الكفاءات التدريبية التي خرجت من منظومة المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى امتلاكه خبرات كبيرة على المستوى الفني.

وأشاد رئيس اتحاد الكرة السابق بالنجاحات التي حققها معتمد جمال مع الزمالك، مؤكداً أنه تمكن من قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري رغم قوة المنافسة ووجود أسماء تدريبية كبيرة في البطولة.

وأشار مجاهد إلى أن ما قدمه المدرب مع الفريق الأبيض يحسب له بشكل كبير خاصة في ظل التحديات والظروف الصعبة التي عاشها النادي خلال الفترة الماضية، معتبراً أن ما حققه بمثابة ملحمة فنية وإدارية.