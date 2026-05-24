مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"تهريج".. تعليق مثير من رئيس الاتحاد المصري السابق على مشروع الدمج

كتب : نهي خورشيد

01:16 ص 24/05/2026 تعديل في 01:32 ص
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زوجة معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (1)
  • عرض 13 صورة
    أحمد فيلكس ومعتمد جمال أثناء مباراة الأهلي والزمالك 1996 (2)
  • عرض 13 صورة
    عبد الستار صبرى يتعرض للعرقلة من معتمد جمال فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصري 1996-97
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال ومحمد صبري بكأس دوري أبطال أفريقيا 1996
  • عرض 13 صورة
    أحمد فيلكس ومعتمد جمال أثناء مباراة الأهلي والزمالك 1996 (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (4)
  • عرض 13 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (3)
  • عرض 13 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (5)
  • عرض 13 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (7)
  • عرض 13 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (6)
  • عرض 13 صورة
    مباراة اعتزال معتمد جمال (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، رفضه التام لفكرة دمج بعض الأندية، مؤكداً أن هذا المقترح لا يتناسب مع واقع الكرة المصرية.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية أن فكرة الدمج غير منطقية ولا يمكن تنفيذه داخل المنظومة الرياضية.

كما شدد على أن معتمد جمال يعد من الكفاءات التدريبية التي خرجت من منظومة المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى امتلاكه خبرات كبيرة على المستوى الفني.

وأشاد رئيس اتحاد الكرة السابق بالنجاحات التي حققها معتمد جمال مع الزمالك، مؤكداً أنه تمكن من قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري رغم قوة المنافسة ووجود أسماء تدريبية كبيرة في البطولة.

وأشار مجاهد إلى أن ما قدمه المدرب مع الفريق الأبيض يحسب له بشكل كبير خاصة في ظل التحديات والظروف الصعبة التي عاشها النادي خلال الفترة الماضية، معتبراً أن ما حققه بمثابة ملحمة فنية وإدارية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد مجاهد الاتحاد المصري لكرة القدم مشروع الدمج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسالة من الصقر لأسامة حسني: "كلام ميتقالش على شاشة الأهلي"
رياضة محلية

رسالة من الصقر لأسامة حسني: "كلام ميتقالش على شاشة الأهلي"
من 20 إلى 30 طلقة.. إطلاق نار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض
شئون عربية و دولية

من 20 إلى 30 طلقة.. إطلاق نار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض
حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
زووم

حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
رياضة محلية

بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
"الفرامل اتعطلت".. 9 مصابين في تصادم تريلا بعدد من السيارات بمطروح (صور)
أخبار المحافظات

"الفرامل اتعطلت".. 9 مصابين في تصادم تريلا بعدد من السيارات بمطروح (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان