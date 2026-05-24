أكد محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري، أن بقاء الفريق ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم تحقق بعد مجهودات كبيرة وضغوط قوية مر بها النادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح سلامة في تصريحات تلفزيونية أن توفيق الله لعب دوراً مهماً في نجاح الفريق في تفادي الهبوط والاستمرار بالدوري، مشيداً بالأداء الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم رغم صعوبة المنافسة وقوة البطولة.

وأشار رئيس الاتحاد السكندري إلى أن إدارة النادي تستعد لعقد جلسة خلال الأيام المقبلة من أجل حسم ملف التحضيرات للموسم الجديد ومناقشة مستقبل الفريق.

كما كشف سلامة أن محمد مجدي أفشة سيعود إلى صفوف الأهلي عقب نهاية الأسبوع الأخير من الموسم بعد انتهاء فترة إعارته مع زعيم الثغر، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي السكندري سيطلب تمديد إعارة اللاعب خلال الفترة المقبلة.