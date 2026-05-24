الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

"مشاركة ربيعة".. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لكأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

01:21 ص 24/05/2026
  mران منتخب مصر (3)
  مران منتخب مصر (3)
    مران منتخب مصر (3)
  مران منتخب مصر (4)
    مران منتخب مصر (4)
  مران منتخب مصر (1)
    مران منتخب مصر (1)
  مران منتخب مصر (6)
    مران منتخب مصر (6)
  مران منتخب مصر (5)
    مران منتخب مصر (5)

واصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعية مساء أمس السبت، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الوطني تدريباته الجماعية، استعدادا لكأس العالم 2026، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد مران منتخب مصر الجماعي أمس الأربعاء، مشاركة 23 لاعبا وهم: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، حسام عبدالمجيد، كريم حافظ وأحمد فتوح، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد السيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى زيكو، إبراهيم عادل، محمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله".

وشهد المران مشاركة نجم دفاع العين الإماراتي رامي ربيعة، الذي انضم لمعسكر الفراعنة أمس السبت 23 مايو الجاري.

موعد مباراة مصر الودية أمام روسيا

ويخوض منتخب مباراتين وديتين استعدادا لبطولة كأس العالم 2026، أمام كلا من روسيا يوم 28 مايو الجاري بالقاهرة، ثم مباراة ودية أمام البرازيل يوم 6 يونيو بأمريكا.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الأولى بكأس العالم 2026، أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل.

حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر
عمرو أديب: فوز الزمالك بالدوري معجزة حقيقية.. ده بيلعب عشان يعيش
حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
رسالة من الصقر لأسامة حسني: "كلام ميتقالش على شاشة الأهلي"
