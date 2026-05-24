إعلان

وكيل صحة النواب يكشف حقيقة زيادة تسعيرة كشف الأطباء بنسبة 25%

كتب : حسن مرسي

01:58 ص 24/05/2026

أطباء مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا توجد زيادة موحدة 25% لأجور الكشف الطبي، وإنما إجراءات فردية من بعض الأطباء.

وأوضح مرشد خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، أن رواتب الأطباء المقيمين تقل عن 7000 جنيه، أي أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن الطبيب حر في تحديد سعر كشفه حسب خبرته ومجهوده، والأسعار تتراوح بين 50 و2000 جنيه، دون رقابة حقيقية.

ولفت الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن "سعر الكشف المرتفع ليس مقياساً لكفاءة الطبيب، فقد تجد طبيباً شاباً أمهر من آخر يتقاضى آلاف الجنيهات".

وأكد أن الغالبية العظمى من العيادات الخاصة لا تصدر فواتير إلكترونية، ومراقبتها تحتاج جيشاً من المفتشين.

وشدد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة النظر في رواتب الأطباء الصغار وتحسين أوضاعهم، بدلاً من التركيز على زيادات فردية محدودة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة أجور الأطباء مجدي مرشد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة منشور إخلاء أسرة أجنبية من أسفل كوبرى بالإسماعيلية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة منشور إخلاء أسرة أجنبية من أسفل كوبرى بالإسماعيلية
حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل
بينها مصر.. أكسيوس: دول إقليمية ضغطت على ترامب للتهدئة مع إيران
شئون عربية و دولية

بينها مصر.. أكسيوس: دول إقليمية ضغطت على ترامب للتهدئة مع إيران

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
زووم

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
زووم

حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان