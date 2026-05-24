أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا توجد زيادة موحدة 25% لأجور الكشف الطبي، وإنما إجراءات فردية من بعض الأطباء.

وأوضح مرشد خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، أن رواتب الأطباء المقيمين تقل عن 7000 جنيه، أي أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن الطبيب حر في تحديد سعر كشفه حسب خبرته ومجهوده، والأسعار تتراوح بين 50 و2000 جنيه، دون رقابة حقيقية.

ولفت الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن "سعر الكشف المرتفع ليس مقياساً لكفاءة الطبيب، فقد تجد طبيباً شاباً أمهر من آخر يتقاضى آلاف الجنيهات".

وأكد أن الغالبية العظمى من العيادات الخاصة لا تصدر فواتير إلكترونية، ومراقبتها تحتاج جيشاً من المفتشين.

وشدد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة النظر في رواتب الأطباء الصغار وتحسين أوضاعهم، بدلاً من التركيز على زيادات فردية محدودة.