تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

رابطة تجار 6 أكتوبر: ارتفاع الطماطم بسبب فاصل العروات وليس التصدير

أكد المهندس محمد نافع، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق 6 أكتوبر، أن الطماطم بدأت في الانخفاض منذ 3 أيام، وسعر الجملة يتراوح بين 15 و25 جنيهاً.

متحدث الصحة: الذبح غير المنظم للأضاحي يعرض المواطنين لمخاطر صحية مباشرة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية لاستقبال عيد الأضحى، مع زيادة الأطقم الطبية.

وزير السياحة: إزالة المبنى الإداري أمام معبد كلابشة ونقله لموقع آخر

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الرؤية طويلة المدى للمشروعات الكبرى مثل العلمين وسفنكس لا يحكم عليها إلا الزمن، داعياً للصبر.

وزير الصحة: إمداد أوغندا بكمية كبيرة من دواء "الرمديسيفير" لعلاج إيبولا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن مصر تتحرك لإمداد أوغندا بكميات كبيرة من الأدوية المصرية لعلاج فيروس إيبولا، بعد التبرع من أحد المصانع.

أجواء ربيعية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس إجازة عيد الأضحى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يخفض الحرارة 2-3 درجات عن المعدل الطبيعي.