بعد إطلاق النار.. انتشار أمني مكثف حول البيت الأبيض

كتب : وكالات

01:43 ص 24/05/2026

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد، أن هناك انتشار أمني مكثف حول البيت الأبيض بعد إطلاق نار كثيف.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إطلاق النار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وحسب ما ذكرت شبكة ABC News، قامت الخدمة السرية بإخلاء الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، بعد سماع دوي ما يبدو أنها طلقات نارية.

وطُلب من الصحفيين الركض بسرعة إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض.

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، بسماع نحو 20 إلى 30 طلقة نارية بالقرب من البيت الأبيض، وفقا لروسيا اليوم.

