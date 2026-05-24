أحمد مجاهد يكشف حقيقة تدخله في قرارات مجلس اتحاد الكرة الحالي

كتب : نهي خورشيد

02:07 ص 24/05/2026

أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد الرئيس السابق لـ الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تعمد الابتعاد عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الأخيرة، في ظل رغبته
تجنب الدخول في أزمات أو جدالات لا تستحق.

وأوضح مجاهد في تصريحات تلفزيونية أن هناك بعض الأطراف لا تتقبل توجيه الانتقادات أو الحديث عن الأخطاء، معرباً عن اندهاشه من الاتهامات التي توجه إليه بشأن التدخل في عمل لجنة الحكام أو التأثير على قرارات اتحاد الكرة.

وشدد رئيس اتحاد الكرة السابق على أنه لا يمتلك أي صلاحيات رسمية داخل الاتحاد منذ رحيله عن منصبه في عام 2022، مؤكداً أنه لم يحضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ ذلك الوقت كما لم يكن له أي دور في إعداد أو اعتماد لوائح الاتحاد.

وأضاف مجاهد أن بعض الأندية تلجأ إليه أحياناً للاستفادة من خبراته وتقديم استشارات تتعلق بكرة القدم، معتبراً أن دعم اتحاد الكرة أو الأندية يعد واجباً عليه باعتباره أحد أبناء المنظومة الرياضية.

كما كشف عن استمرار تواصله مع هاني أبو ريدة بشكل دائم، موضحاً أن أبو ريدة هو من اختار أعضاء قائمته بالكامل بينما اقتصر دوره على ترشيح بعض الأسماء فقط للانضمام إليها.

وأشار مجاهد إلى أنه كان يفكر في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة خلال الانتخابات الماضية إلا أن وجود هاني أبو ريدة دفعه للتراجع عن الفكرة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يطلب الانضمام إلى المجلس الحالي.

