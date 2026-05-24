كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك اليوم

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل ما دار داخل اجتماع مجلس إدارة الزمالك الذي عقد اليوم، مؤكداً أن الجلسة لم تتناول أي ملفات فنية تخص فريق كرة القدم.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الاجتماع جاء إدارياً بحتاً وتركز على مناقشة عدد من الملفات التنظيمية الخاصة بالنادي، دون التطرق إلى أي قرارات تتعلق بالجهاز الفني أو مستقبل الفريق.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن ما تم تداوله بشأن مناقشة مصير الجهاز الفني أو الحديث عن أي تغييرات تخص معتمد جمال أو غيره من عناصر قطاع الكرة داخل الزمالك غير صحيح، مؤكداً أن الاجتماع لم يشهد أي نقاش فني على الإطلاق.