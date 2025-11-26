مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
22:00

ريال مدريد

كأس العرب

لبنان

- -
18:00

السودان

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

إيندهوفن

جميع المباريات

إعلان

أول رد رسمي من وزارة الرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

كتب : محمد خيري

03:43 م 26/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (4)
  • عرض 11 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (2)
  • عرض 11 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (3)
  • عرض 11 صورة
    مجلس الزمالك
  • عرض 11 صورة
    هاني ابو ريدة مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    مدحت العدل وشقيقه جمال مع مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    مدحت العدل مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    هاني شكري عضر مجلس إدارة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    زيارة حسن شحاتة ومجلس الزمالك لأحمد سليمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حقيقة تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالته خلال الفترة الماضية ورفضها من قبل الوزارة.

وأوضح محمد الشاذلي، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن كل ما يُتداول عن تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته في الفترة الماضية، ليس صحيحا بالمرة.

وأضاف متحدث الوزارة: "مجلس إدارة الزمالك مستمر في عمله بشكل طبيعي، وما يُنشر مجرد شائعات لإثارة الجدل فقط، لأن الاستقالة ليست مجرد كلمة بين طرفين، ولكنها عبارة عن ورق رسمي ولم يحدث أي حديث أو ورق رسمي".

واختتم تصريحاته: "على الجميع متابعة الأخبار الرسمية فقط، وتحري الدقة فيما يتم نقله، حتى لا يحدث أي أمور مغلوطة أو تصريحات خاطئة".

كان الإعلامي أحمد شوبير، قال خلال برنامجه الإذاعي: "مجلس الزمالك بالفعل تقدم باستقالته، إلا أن هذه الاستقالة قوبلت بالرفض مع الوعد بمساعدتهم وتم الرد عليها: حاولوا تجدوا حلول وسنساعدكم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك مجلس الزمالك وزارة الرياضة محمد الشاذلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر