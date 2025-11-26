أول رد رسمي من وزارة الرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

كشف الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حقيقة تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالته خلال الفترة الماضية ورفضها من قبل الوزارة.

وأوضح محمد الشاذلي، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن كل ما يُتداول عن تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته في الفترة الماضية، ليس صحيحا بالمرة.

وأضاف متحدث الوزارة: "مجلس إدارة الزمالك مستمر في عمله بشكل طبيعي، وما يُنشر مجرد شائعات لإثارة الجدل فقط، لأن الاستقالة ليست مجرد كلمة بين طرفين، ولكنها عبارة عن ورق رسمي ولم يحدث أي حديث أو ورق رسمي".

واختتم تصريحاته: "على الجميع متابعة الأخبار الرسمية فقط، وتحري الدقة فيما يتم نقله، حتى لا يحدث أي أمور مغلوطة أو تصريحات خاطئة".

كان الإعلامي أحمد شوبير، قال خلال برنامجه الإذاعي: "مجلس الزمالك بالفعل تقدم باستقالته، إلا أن هذه الاستقالة قوبلت بالرفض مع الوعد بمساعدتهم وتم الرد عليها: حاولوا تجدوا حلول وسنساعدكم".