مصر تشارك في قيادة الحوار الإقليمي حول تمويل التنوع البيولوجي

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري الانتهاء من تنفيذ كوبري "خور مايو"، والذي يعد أعلى كوبري للقطارات في مصر.

كوبري خور مايو

كشفت بيانات وزارة النقل، وهيئة الطرق والكباري، أن كوبري الخور "خور مايو" أحد أهم الأعمال الصناعية بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مطروح).

أعلى كوبري في مصر

يربط مشروع كوبري خور مايو بين ضفتي جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسي بمنطقة مايو، ضمن مسار القطار السريع.

ويتكون الكوبري من 9 محاور، بطول إجمالي للأعمال الخرسانية يبلغ 550 مترًا، وبعرض 14 مترًا.

ويُعد الكوبري الأعلى تنفيذًا في مصر، إذ يبلغ ارتفاعه في محورين منه 80 مترًا لكل محور، بينما تأتي باقي المحاور بارتفاعات متدرجة تم تشكيلها على متدرجات بأسطح الجبلين.

وتم تنفيذ الهيكل العلوي باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع 8 أمتار، على ارتفاع 80 مترًا، وبطول 340 مترًا.

كما توجد 3 محاور من الباكيات المعدنية، يبلغ طول كل محور 60 مترًا، وبوزن إجمالي 2250 طنًا، ويتم تنفيذها بنظام الدفع المتدرج (Deck Pushing).