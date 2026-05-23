انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، ، والفلفل، والخيار البلدي، والكانتلوب والبرتقال، خلال تعاملات اليوم السبت 23-5-2026، بينما ارتفعت أسعار البصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و27.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و16 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 17 و27 جنيهًا، بزيادة جنيهين.