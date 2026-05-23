نيويورك تايمز: امتلاء مرافق تخزين النفط في خرج الإيرانية يتجاوز 80%

سلطت تقارير وتصريحات حديثة الضوء على تطورات مرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز ومستويات تخزين النفط في إيران، في ظل استمرار النقاشات بشأن فرض رسوم عبور والتداعيات المحتملة لذلك على حركة النقل البحري.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رئيس المنظمة البحرية الدولية تأكيده أن نظام فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز غير مقبول.

وأضاف رئيس المنظمة البحرية الدولية أن المؤسسة ترفض أي محادثات تتعلق بفرض رسوم إلزامية أو أي إجراءات من شأنها عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما نقلت نيويورك تايمز عن ميشيل ويز بوكمان، المحللة في شركة ويندوارد للاستخبارات البحرية، قولها إنها ترى أن خطط إيران المتعلقة بفرض رسوم على العبور في مضيق هرمز تمثل استعراضًا للقوة في ظل المواجهة الممتدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأضافت بوكمان أنه في حال إلغاء مبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز فإن ذلك يثير تساؤلات حول الحدود التي يمكن أن يصل إليها هذا الأمر.

وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام ممرات مائية أخرى للدخول في مسارات تفاوضية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات على المياه.

وفي سياق متصل، ذكرت نيويورك تايمز نقلًا عن بيانات شركة كيبلر المتخصصة في البيانات البحرية أن مرافق تخزين النفط في جزيرة خارك الإيرانية وصلت إلى مستويات امتلاء تتجاوز 80 بالمئة.