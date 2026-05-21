أبدى علي محمد صبري نجل نجم الزمالك الراحل محمد صبري سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكداً أن اللاعبين قدموا موسماً قوياً واستحقوا التتويج بالبطولة رغم الصعوبات التي واجهت النادي.

أعرب علي محمد صبري في تصريحات تلفزيونية عن فخره بإطلاق اسم والده على نسخة الدوري الحالية، مؤكداً أن الأمر يمثل مصدر اعتزاز كبير بالنسبة له ولعائلته.

وأشار إلى أن تتويج الزمالك باللقب جاء نتيجة العمل والجهد الذي بذله الفريق طوال الموسم خاصة في ظل الأزمات والتحديات التي مر بها النادي، مؤكداً أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية حتى النهاية.